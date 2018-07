Economista nascido por obra de Deus tem palacete na Foz à venda por 6,25 milhões

Pedro Arroja, que admira Salazar e acredita em Deus porque a mãe “não sabia fazer pénis”, tem o palacete da sua gestora de patrimónios à venda.

17:38

A Pedro Arroja - Gestão de Patrimónios, SA, do polémico economista Pedro Arroja, tem à venda o palacete que lhe serve de sede, situado na Avenida de Montevideu, frente ao mar, na portuense Foz-do-Douro, por 6,25 milhões de euros, avança o Negócios.

"Moradia apalaçada de arquitectura muito interessante, com cerca de 1.300 metros quadrados de área coberta, envolvida por um bonito jardim com cerca de 2.800 metros quadrados. Está localizada na primeira linha, na avenida mais cara do Porto, reconhecida como a zona mais nobre da cidade. Totalmente renovada com todo o conforto de um imóvel moderno está preparada para empresas e facilmente se pode converter em habitação", lê-se no site da Sotheby’s, a imobiliária de luxo escolhida pela empresa para vender o imóvel.

O palacete de quatro pisos tem 25 salas, que podem ser "convertidas" em quartos, sete casas-de-banho e uma cozinha, sendo ainda dotado de uma garagem com capacidade para sete automóveis.