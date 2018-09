EDP Renováveis com novo contrato para venda de energia nos EUA

Desde o início do ano, a EDPR já garantiu mais de 1,2 GW de novos CAE nos EUA.

A EDP Renováveis, S.A. estabeleceu um Contrato de Aquisição de Energia (CAE) adicional para a venda de energia produzida pelo projeto eólico Broadlands, no estado de Illinois, nos Estados Unidos da América (EUA).



Segundo a informação publicada pela Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), este CAE de longo prazo -- de 50 MW -- foi garantido com uma empresa do setor energético e o início das operações do projeto eólico de Broadlands está previsto para 2019.



Com este acordo, a EDP Renováveis (EDPR), controlada em 82,6% pela EDP, "aumenta a capacidade contratada do parque de 150 MW, como anunciado a 10 de maio, para 200 MW", refere a nota publicada pela CMVM.



"Na sequência destes acordos, a EDPR já garantiu mais de 2,2 GW de CAEs nos EUA, excedendo o objetivo de 1,8 GW de contratos de longo prazo de energia eólica para projetos a serem instalados no país no período de 2016-2020", refere o documento.



Desde o início do ano, a EDPR já garantiu mais de 1,2 GW de novos CAE nos EUA.



"Com estes CAEs, a EDPR tem atualmente contratados mais de 3,8 GW de adições de capacidade global, excedendo a meta de 3,5 GW do Plano de Negócios para 2016-2020, conforme comunicado em Maio de 2016, no Dia do Investidor da EDP", acrescenta a nota da CMVM.