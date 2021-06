EDP vai aplicar 9.000 milhões de euros do pacote destinado à transição energética nos EUA

A EDP vai aplicar mais de 9.000 milhões de euros, do montante total destinado à transição energética, nos EUA, um dos principais mercados da empresa, anunciou hoje o presidente do Conselho de Administração Executivo da elétrica.

Classificando os desafios impostos pelo Acordo de Paris, nomeadamente a neutralidade carbónica, como uma "excelente oportunidade" para a EDP, Miguel StilWell d'Andrade notou que a empresa "vai investir 24.000 milhões de euros na transição energética", sendo 80% deste montante destinado às renováveis.

Destaca-se, neste âmbito, um investimento superior a 9.000 milhões de euros no mercado norte-americano, nos próximos cinco anos.

O responsável da elétrica, que falava na Cimeira Económica e Comercial Transatlântica, organizada pela Câmara do Comércio Americana em Portugal, destacou ainda a relação "forte" entre Portugal e os EUA, mercado onde a empresa tem vindo a investir há cerca de 14 anos.

"Temos um desfio brutal pela frente. O acordo de Paris exige a redução das emissões até 2050. É um desafio enorme do ponto de vista do setor energético e económico. É preciso descarbonizar e eletrificar a economia e ser mais eficientes", vincou.

Em fevereiro, a empresa já tinha anunciado que vai investir 24.000 milhões de euros na transição energética, dos quais 19.200 milhões de euros (80%) em energias renováveis até 2025, que inclui tecnologias eólica, solar, hidrogénio verde e armazenamento de energia.

Esta previsão consta do seu plano estratégico para o período 2021-2025 e que, de acordo com a EDP, reforça "a sua posição de líder na transição energética com um plano de investimento sem precedentes".