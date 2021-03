EDP vai pagar 800 mil euros a António Mexia nos próximos três anos devido a acordo de não concorrência

A EDP vai pagar 800 mil euros nos próximos três anos a António Mexia devido ao a cordo de não concorrência. Mexia deixou a liderança da empresa em novembro do ano passado após decisão do juíz Carlos Alexandre de suspender as suas funções devido ao caso EDP, avança o Observador.



O relatório anual da empresa revela que no ano passado a EDP pagou 2,37 milhões de euros a António Mexia e 1,57 milhões a Miguel Stilwell, atual CEO da empresa. Mais de 12,8 milhões de euros foram pagos em salários e prémios à admnistração da EDP.

Ver comentários