Efanor quer alargar Conselho de Administração da Sonae SGPS

Proposta consiste em passar a ter dez membros no Conselho de Administração Sonae entre 2019 e 2022.

Por Lusa | 20:15

A Efanor vai propor, na assembleia geral eleitoral, que o Conselho de Administração Sonae passe a ser composto por dez membros entre 2019 e 2022, cabendo a Cláudia Teixeira de Azevedo a presidência executiva, foi esta quarta-feira anunciado.



Num comunicado esta quarta-feira enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a acionista qualificada da dona dos supermercados Continente anunciou a sua proposta composta por Paulo Teixeira de Azevedo, Ângelo dos Santos Paupério, José Manuel Neves Adelino, Margaret Lorraine Trainer, Marcelo Faria de Lima, Carlos Moreira da Silva, Fuencisla Clemares, Philippe Haspeslagh, Cláudia Teixeira de Azevedo e João Pedro Torres Dolores.



Segundo esta proposta, de fora do Conselho de Administração ficam agora Andrew Clavering Campbell, Christine Cross e Tsega Gebreyes, até aqui administradores não executivos.



No total, a proposta da Efanor prevê que a administração da Sonae seja constituída por dez membros, mais dois que a atual composição.



Em julho de 2018, o Conselho de Administração da Sonae comunicou à CMVM que Cláudia Teixeira de Azevedo foi escolhida como presidente executiva do grupo.



A sucessão na liderança da Sonae foi feita a pedido da Efanor (que detém 53% da Sonae SGPS, 63% da Sonae Capital e 69% da Sonae Indústria), segundo o comunicado do Conselho de Administração da Sonae.



A escolha de Cláudia Azevedo, filha de Belmiro de Azevedo (que morreu em novembro de 2017), acontece "na sequência da vontade manifestada pelos engenheiros Paulo Azevedo e Ângelo Paupério de, após o termo do atual mandato, passarem o testemunho das funções executivas até agora exercidas", explicou, por seu lado, a Efanor.



Cláudia Azevedo era, nos últimos anos, presidente executiva da Sonae Capital (empresa com negócios em hotelaria, fitness e energia), cargo a que já renunciou para preparar a presidência executiva da Sonae SGPS, que assumirá este ano.



Até agora, Paulo Teixeira de Azevedo (filho de Belmiro de Azevedo e irmão de Cláudia Azevedo) e Ângelo dos Santos Paupério partilhavam a presidência executiva da Sonae SGPS.