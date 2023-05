Eletricidade em Portugal é mais cara no mercado regulado

Os preços da eletricidade no mercado liberalizado chegam a ser metade dos tarifários do mercado regulado, fixados administrativamente. O valor médio mensal de uma fatura no mercado regulado de um casal, por exemplo, é de 36,62 euros, mais do dobro do preço mais baixo do mercado liberalizado.



A oferta comercial de eletricidade com menor custo mensal, no segundo trimestre, é da LuzBoa, com um valor de 15,77 euros, “que corresponde a um desconto de 57% e uma poupança mensal de 20,85 euros em relação à tarifa regulada”, de acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), após a análise dos tarifários para um consumo típico de um casal.









