Os preços do mercado liberalizado de eletricidade continuam mais baratos quando comparados com o regulado (SU eletricidade), apesar de a Entidade Reguladora dos Serviços Energético ter ‘congelado’ o preço. Já os comercializadores tiveram que ajustar as suas tarifas no início deste mês, para acomodar um agravamento das taxas de acesso à rede, mas conseguiram ter preços mais baixos.









