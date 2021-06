Por cada 100 euros de gasolina simples pagos pelos automobilistas portugueses em abril deste ano, 62 euros corresponderam a impostos ou taxas, segundo informação estatística disponibilizada pela Direção-Geral de Energia e Geologia. Na fatura final, o IVA e o imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP, no qual se incluem taxas sobre carbono no uso das rodovias) representaram, no período em apreço, 62% do valor exigido ao consumidor, o ...