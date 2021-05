Empates entre partidos travam audição de Rui Pinto na comissão de inquérito ao Novo Banco

Duas votações empatadas (oito deputados contra do PS e CDS e oito a favor do PSD, BE, PCP e PAN, com a abstenção de João Cotrim de Figueiredo da Iniciativa Liberal) travaram a audição de Rui Pinto na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aos grandes devedores do Novo Banco. O regimento daquela comissão refere que, duas votações empatadas significam rejeição, o que foi aplicado à audição do ‘hacker’. Rui Pinto reagiu nas redes sociais: “Em 47 anos de Democracia serei porventura o primeiro cidadão a ser vetado numa CPI, já durante o desenrolar avançado dos trabalhos”. O pirata informático criticou a deputada do CDS, Cecília Meireles pela violação da “presunção de inocência” e agradeceu ao deputado do PAN, André Silva, pelo convite da depor, acrescentando que continuará a colaborar com as autoridades “com o objetivo comum de caçar os maiores criminosos em matéria económico-financeira deste País”. Após esta votação foi ouvido João Pina Pereira, presidente da GNB Gestão de Ativos que, confrontado com avaliações muito díspares de imóveis vendidos por fundos imobiliários, considerou que esses valores são determinados por “dois avaliadores independentes”.







Fundo de Resolução vai contrair um empréstimo à banca



“Como o Governo sempre afirmou este ano, o Fundo de Resolução não ia obter qualquer empréstimo junto do Estado, mas iria financiar-se junto do setor financeiro”, disse esta quinta-feira o ministro de Estado e das Finanças, João Leão.O Novo Banco pediu uma injeção de capital de 598 milhões de euros, mas as Finanças deram indicação de 429 milhões. O valor final a ser atribuído ainda se encontra em estudo.