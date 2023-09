O número de trabalhadores do Norte empregados com o Ensino Superior baixou 9,7% num ano, segundo o boletim ‘Norte Conjuntura’ relativo ao segundo trimestre, divulgado na quarta-feira. A quebra mantém-se desde meados de 2021.



De acordo com este boletim, a população empregada a norte até cresceu 0,7% num ano.









