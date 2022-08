Empregos "à prova de recessão", que são 'imunes' a uma crise

Os trabalhadores raramente detiveram tanto poder. Pela primeira vez desde que começou a haver registos, existe menos do que um desempregado à procura de emprego por vaga de trabalho. Aos gestores com falta de mão de obra poucas opções restam senão estarem recetivos às exigências de trabalho remoto, aumentos salariais e até aos apelos por semanas de quatro dias.

Mas agora o pêndulo está a começar a pender a favor dos patrões. Receios da recessão que se avizinha estão a desgastar os nervos dos gestores em contratação: as ofertas de emprego nos site de carreiras Indeed já começaram a rarear nas últimas semanas e as conversas de despedimentos mais do que duplicaram nos últimos três meses na página da Glassdoor, na internet.





Leia o artigo completo na MUST