Empresa que ministro das Infraesturas tem com o pai já soma 22 contratos com o Estado no valor de 1,1 milhões de euros

A empresa que Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruras, detém com o pai já relizou 22 contratos com o Estado. Destes, 16 foram celebrados por ajuste direto, somando mais de 360 mil euros. Ainda assim, foi dos concusos públicos que a empresa conseguiu maiores valores. No total, já arrecadou 1,1 milhões de euros.A Tecmacal já somou mais de 509 mil euros em nove contratos com o Estado desde que Pedro Nuno Santos faz parte do Governo, avança o jornal Público este domingo.Esta empresa, pertencente à família do ministro, tem sede em São João da Madeira e já celebra contratos com o Estado desde 2008.