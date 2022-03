As empresas do PSI20 contam apenas com nove mulheres como administradoras executivas, de um total de 68 cargos, ou seja, 13,2%. As 19 empresas contam com 227 cargos de administração, entre executivos e não executivos, sendo 72 (32%) desempenhados por mulheres.









A generalidade das empresas cotadas no principal índice cumpre a legislação nacional, com 13 a terem uma representação de pelo menos 30% de mulheres no Conselho de Administração, segundo uma nota da BA&N Research Unit. Mas fazem-no utilizando os cargos não executivos, ou seja, que não estão ligados diretamente aos negócios das empresas.

Há seis empresas cotadas cujos Conselhos de Administração contam com menos de 30% de mulheres representadas: Galp, Navigator, BCP, Nos, Altri e EDP Renováveis. Há, no entanto, uma função em que as mulheres são a maioria: secretário da sociedade, segundo a mesma nota, contabilizando que cerca de dois em cada três titulares do cargo são mulheres (63,2%). Por outro lado, 53 administradores são estrangeiros, ou seja, 23,3% do total, sendo que no caso das mulheres esta percentagem sobe para 27,8%.