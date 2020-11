As empresas estrangeiras em Portugal pagam mais aos trabalhadores do que as sociedades nacionais. Segundo dados esta terça-feira revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os funcionários de uma filial estrangeira recebem mais 398 euros por mês do que aqueles que trabalham numa empresa portuguesa.









Os números mostram que, em 2019, as multinacionais pagaram uma remuneração mensal de 1401 euros, contra os 1003 euros pagos pelas sociedades portuguesas.

No ano passado, Portugal tinha 8275 filiais de empresas estrangeiras, 40% das grandes empresas do território português e que empregaram cerca de 553 mil pessoas. Trata-se de 17% do pessoal ao serviço do conjunto das empresas. Cada filial estrangeira empregou, em média, 67 pessoas, valor muito superior ao das sociedades nacionais que têm, em média, seis pessoas nos quadros.





Já o valor acrescentado bruto das multinacionais – a riqueza que geram na economia nacional – atingiu os 25,4 mil milhões de euros. Houve assim um aumento de 10,4% face aos números de 2018, acima do crescimento observado nas sociedades nacionais, em que a riqueza produzida subiu apenas 4,3% no ano passado.