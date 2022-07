As empresas e entidades públicas receberam quase 11 vezes mais dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) do que as empresas privadas. Dos 16 mil milhões de euros que o PRR tem destinados a Portugal, as empresas privadas arrecadaram apenas 11 milhões de euros, enquanto às empresas e entidades públicas já foram entregues mais de 400 milhões de euros (ver infografia).









Ver comentários