Empresas públicas vão ter orientação para aplicarem aumento salarial de 1%

As empresas do setor empresarial do Estado vão ter instruções para aplicarem o aumento salarial adicional de 1% a partir de abril que o Governo vai propor para a função pública, referiu o Ministério das Finanças.

Em resposta à Lusa, o ministério liderado por Fernando Medina precisou que, tal como verificado "na sequência da valorização salarial dos trabalhadores em funções públicas aplicada desde janeiro de 2023", também agora "serão oportunamente dadas instruções para que o reforço de ganho salarial anunciado possa vir a ser também aplicado às empresas do setor empresarial do Estado, com as necessárias adaptações".

Na sexta-feira, o Governo anunciou que vai propor aos sindicatos da função pública esta quarta-feira um aumento salarial adicional de 1% e a subida do subsídio de alimentação para seis euros.