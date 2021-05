As empresas só deverão pagar aos trabalhadores o acréscimo das despesas com o teletrabalho, como água, energia ou internet, por acordo individual ou coletivo. Esta é a proposta de PS e PSD que juntos deverão travar os projetos de BE, PCP e PAN que vão mais longe e determinam o custo a ser suportado pelo patrão. As cinco iniciativas são debatidas esta quarta-feira no Parlamento.