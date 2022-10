Empresas têm de pagar salário mínimo de 799 para poderem usufruir de benefício no IRC

Para beneficiar do incentivo fiscal à valorização dos salários, previsto no Acordo de Médio Prazo para a Melhoria dos Rendimentos, Salários e Competitividade, as empresas vão ter de pagar um mínimo de 799 euros aos seus trabalhadores.Segundo avança o jornal Público, no próximo ano ao aumento de 55 euros do salário mínimo social (que passa de 705 euros mensais para 760 euros mensais), decretado pelo Governo, as empresas têm de acrescentar um valor de, no mínimo, mais 39 euros para ficarem cumpridas as regras para aceder ao apoio.A proposta de lei do Orçamento de Estado para 2023 prevê a majoração, em sede de IRC, de 50% das despesas da valorização salarial dos trabalhadores mas, para isso, a remuneração tem de aumentar em pelo menos 5,1%.Conforme refere o Público, apesar do aumento do salário mínimo para o ano de 2023 já apresentar uma valorização salarial de 7,8%, as empresas têm de garantir o aumento decretado pelo governo de 705 para 760 euros e fazer um novo aumento de 39 euros, porque só assim fica garantido que os salários aumentaram 5,1%.