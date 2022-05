A TAP deverá registar 54 milhões de euros de prejuízos este ano, estando previsto o equilíbrio operacional em 2023 e lucros em 2025, afirmou esta segunda-feira o ministro das Infraestruturas, no Parlamento, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2022. Quanto à devolução dos cerca de 3,2 mil milhões de euros financiados pelos portugueses, Pedro Nuno Santos disse que não sabe se tal acontecerá.









