A escalada que parece não ter fim dos preços do petróleo e derivados está a deixar mais vazia a carteira dos portugueses. Atestar um depósito de 50 litros de gasolina simples 95 é hoje 18 euros mais caro do que há um ano, de acordo com os valores divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (ver infografia), relativos à evolução semanal dos valores médios dos combustíveis.