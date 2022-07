Endesa anuncia aumento de 40% da eletricidade. Governo diz que mercado "tem outros comercializadores"

O Ministério do Ambiente rejeitou hoje as "declarações alarmistas" do presidente da Endesa, que admite uma subida de 40% na eletricidade, sublinhando que não vê "qualquer justificação" neste aumento e que o mercado livre tem outros comercializadores.

"O MAAC [Ministério do Ambiente e da Ação Climática] rejeitas estas declarações alarmistas do presidente da Endesa e não vê qualquer justificação no aumento de preços que foi comunicado", defendeu, em resposta à Lusa.

O presidente da Endesa, Nuno Ribeiro da Silva, disse, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, que a eletricidade vai sofrer um aumento de cerca de 40% já nas faturas de julho.