Endividamento da economia atinge recorde de 724 mil milhões de euros

Valor é relativo ao mês de maio, e refere-se sobretudo devido à subida da dívida do sector privado.

Por Lusa | 11:42

O endividamento da economia voltou a aumentar em maio, atingindo os 724,7 mil milhões de euros, dos quais 322,4 mil milhões respeitavam ao setor público e 402,3 mil milhões ao setor privado, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).



Face a abril de 2018, o endividamento do setor não financeiro (Estado, empresas e famílias) aumentou mil milhões de euros, em resultado do incremento de 0,3 mil milhões de euros no endividamento do setor público e de 0,7 mil milhões de euros no endividamento do setor privado.



"O aumento do endividamento do setor público traduziu-se num acréscimo do endividamento face ao setor financeiro, que foi parcialmente compensado pela diminuição do financiamento obtido junto do setor não residente", refere o BdP.



No setor privado observou-se um aumento do endividamento externo das empresas em 0,5 mil milhões de euros.



Os particulares registaram um incremento do endividamento face ao setor financeiro de 0,2 mil milhões de euros.