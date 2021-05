O endividamento das famílias, empresas e Estado aumentou 1,78 mil milhões de euros em março face ao mês anterior, atingindo um recorde de 753,2 mil milhões de euros, divulgou esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP), em comunicado.









Dos 753,2 mil milhões de euros de dívida do setor não financeiro, o banco central revela que foi o setor privado, composto pelas famílias e empresas, que mais pesou no montante em causa, alcançando um valor total de 406,9 mil milhões de euros. Os restantes 346,3 mil milhões de euros dizem respeito à administração pública e ao setor empresarial do Estado, diz o regulador bancário.

O aumento do endividamento, explica o banco central, deveu-se “ao incremento de 0,7 mil milhões de euros do endividamento do setor público e de 1,1 mil milhões de euros do setor privado”. O crescimento da dívida do Estado “resultou, sobretudo, do aumento do endividamento face ao exterior (1,3 mil milhões de euros)”, esclareceu o Banco de Portugal. No setor particular, o principal responsável pelo aumento do passivo foram as empresas. Segundo o BdP, “o aumento do endividamento do setor privado proveio do acréscimo de 700 milhões de euros no endividamento das empresas e de 400 milhões de euros dos particulares”.