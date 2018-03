Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Energia sobe quatro vezes acima da inflação

Eletricidade, combustíveis, gás, correios, seguro automóvel e férias organizadas ficam mais caros.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

No último ano, o preço da energia aumentou quase quatro vezes mais do que a inflação. Em fevereiro, o índice de preços no consumidor recuou para 0,6%, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística. A evitar uma descida maior no índice dos preços no consumidor esteve o preço da eletricidade que, entre fevereiro de 2017 e o mês passado, cresceu 2,3%. Já os preços dos combustíveis mais do que triplicaram o valor da inflação ao crescerem 2% enquanto o gás ficou, em média, 1,7% mais caro em doze meses.



Fevereiro foi o terceiro mês consecutivo em que a inflação perdeu força e está já ao nível de novembro de 2016. A liderar as subidas de preço (ver infografia) está o serviço postal de correios que encareceu 6,8% num ano. Em sentido contrário, nas descidas, o destaque vai para os televisores, cujo preço caiu quase 10%.



O vestuário e o calçado continuam a ajudar o orçamento das famílias. A roupa viu o preço cair, em média, 2,1%, enquanto o calçado ficou 3% mais barato e os acessórios depreciaram 6,4%.



Já a pressionar as contas estão, por exemplo, as dormidas em hotéis, cujo valor aumentou 4%, assim como as férias organizadas, que, nos últimos 12 meses, ficaram mais caras 3,5% em média. Uma subida que se verificou apesar de o preço das viagens de avião até ter recuado 5,7%. Em contrapartida, registar os períodos de descanso em vídeo ficou mais barato, com o preço das câmaras a recuar 6,9%. Aproveitar o tempo livre também custa hoje menos do que há um ano: o preço dos livros caiu 3,6% e o dos computadores 3,9%.



A pesar as contas de grande parte dos portugueses está ainda o seguro automóvel que, em média, ficou 5,4% mais caro.



Renda de 500 € por mês subiu 5,5 euros em apenas um ano

A renda da casa subiu 1,1%, em média, num ano. De acordo com o INE, em janeiro o aumento do valor da renda da casa rondou os 0,7% face ao mês homólogo. Já em fevereiro, a subida foi de 1,1%. Ou seja, um inquilino que em fevereiro de 2017 pagava 500 euros de renda, um ano depois pagava 505,50 euros pelo aluguer da mesma casa.