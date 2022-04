O mercado de eletricidade conta com uma nova empresa, a Energia Unida, especializada no autoconsumo coletivo. Um conceito que pressupõe um produtor que instala painéis solares - uma empresa, um armazém ou um estádio desportivo - e que partilha a energia com outros consumidores.









A nova empresa, do universo Greenvolt, promete interligar empresas, famílias ou outras entidades, num raio de, em média, cerca de quatro quilómetros. A solução pode significar uma poupança de cerca de 20%, mas produtores e consumidores poderão simular valores na página da empresa.

Potencialmente, qualquer entidade que tenha “mais telhado que consumo” poderá aderir ao sistema, sintetizou esta terça-feira João Manso Neto, da Greenvolt, na apresentação da nova empresa. A instalação dos painéis pode ser, ou não, financiada pela Energia Unida. Quanto aos consumidores, passarão a receber duas faturas: uma do comercializador tradicional e outra da Energia Unida. Para já, a empresa conta com seis projetos, entre os quais se encontra o próprio edifício onde funciona a Greenvolt, em Lisboa, esperando resultados positivos já no próximo ano.