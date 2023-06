A diferença salarial dos jovens portugueses com Ensino Superior face aos jovens com Ensino Secundário atingiu mínimos históricos, diminuindo de cerca de 50% em 2011 para 27% em 2022. Mesmo com esta alteração, ter educação superior garante salários substancialmente mais elevados, conclui a edição deste ano do Estado da Nação sobre Educação, Emprego e Competências em Portugal da Fundação José Neves.









O estudo mostra também que a recuperação do emprego pós-pandemia foi total entre os jovens com o Ensino Superior, mas entre os menos qualificados a taxa de desemprego foi em 2022 (18%) significativamente superior à de 2019 (13%).