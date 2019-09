Entrega de casas serve para liquidar dívidas na nova lei de Bases da Habitação

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A nova Lei de Bases da Habitação abre a porta à entrega da casa ao banco para saldar a dívida. As novas regras, publicadas em Diário da República, vigoram a 1 de outubro.A dação em cumprimento da dívida à Banca está prevista, independentemente do valor do imóvel, desde que, salvaguarda a lei, tal esteja "contratualmente estabelecido, cabendo à instituição de crédito prestar ... < br />