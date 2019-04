Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Entregues mais de um milhão de declarações de IRS

11:26

O número de declarações de IRS já entregues ultrapassou esta sexta-feira um milhão.



Segundo o Ministério das Finanças "até às 19h foram submetidas 1.023.074 declarações".



No ano passado, a barreira de um milhão de declarações entregues foi ultrapassada precisamente no dia de hoje (6 de abril).



Daquele total, cerca de metade (488.165 declarações) foram entregues através da funcionalidade do IRS automático.