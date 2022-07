ERA vende mais de 6250 imóveis e regista melhor semestre de sempre em Portugal

A ERA Imobiliária atingiu um recorde de vendas ao faturar 47,3 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano. Segundo o comunicado, a entidade vendeu 6250 imóveis no primeiro semestre deste ano, o que se traduz num aumento de 24% nas receitas comparativamente ao mesmo período de 2021. Verifica-se também um crescimento de 13% no número de propriedades vendidas."O ano de 2022 começou em força, mantendo a tendência de crescimento que se tem vindo a verificar no setor, apesar da conjuntura não ser a melhor, tendo em conta a inflação e a guerra na Ucrânia. Estes números mostram a força da rede ERA e a qualidade, espírito inovador e determinação dos nossos consultores imobiliários", disse Rui Torgal, diretor-executivo da ERA Portugal.Segundo o comunicado, o melhor ano da história da ERA foi em 2018 mas tudo indica que poderá ser superado já em 2022. Só na primeira metade do ano houve um aumento de faturação de 3%, relativamente ao registado no ano "pico" da empresa.A rede imobiliária que já conta com 200 agências no país revela que houve uma tendência de maior procura por parte de quem quer comprar do que por quem quer vender os imóveis: aumento de 7% de clientes compradores face aos 4% de clientes vendedores. O valor médio de venda atingiu os 180 mil euros, um valor 14% superior ao do período homólogo de 2021."Estes valores alcançados reforçam a nossa perspetiva de alcançar o melhor ano de sempre. Temos vindo a registar um aumento gradual da faturação total da ERA, posicionando-nos como marca de referência no setor imobiliário nacional" reforçou o CEO.