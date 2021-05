O Fisco não levou em linha de conta a totalidade dos rendimentos declarados por contribuintes da categoria B com contabilidade organizada e, na prática, isso significa que, no momento de fazer contas ao imposto a pagar, a fatura é muito mais favorável aos sujeitos passivos do que deveria ser. Resultado: estão a ser efetuados reembolsos que não têm aderência à realidade e que terão de ser devolvidos à Autoridade Tributária.



