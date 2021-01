ERSE devolveu aos consumidores cerca de um milhão de euros do saldo da sua gerência

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) devolveu aos consumidores, através das tarifas da eletricidade, cerca de um milhão de euros do saldo da sua gerência. A decisão de transferir uma parte do saldo para abater à tarifa teve a luz verde do Ministério das Finanças, segundo a ERSE.





CM.



O valor abateu aos custos das tarifas elétricas deste ano, contribuindo assim para a redução dos preços pagos pelos consumidores. Em dezembro, a entidade liderada por Cristina Portugal aprovou uma descida de 0,6% nas tarifas da eletricidade no mercado regulado a partir deste mês, beneficiando cerca de um milhão de clientes. A EDP Comercial - que conta com o maior número de clientes do regime liberalizado - alinhou pela posição da ERSE e também baixou o preço das tarifas de eletricidade, mas subiu o valor diário da potência contratada, ao que apurou o

Entretanto, os consumidores vão poder continuar a ‘regressar’ ao mercado regulado, através das chamadas tarifas equiparadas, de acordo com um despacho publicado ontem em Diário da República. O prazo termina agora a 31 de dezembro de 2025, acompanhando o calendário estipulado para o fim do mercado regulado.