A revisão dos 3º e 6º escalões do IRS terá sido um dos temas centrais da reunião desta sexta-feira do Conselho de Ministros, na qual o Governo aprovou a proposta do Orçamento do Estado para 2022.Com essa medida, o Governo pretende reduzir os impostos sobre a classe média. O primeiro-ministro já disse várias vezes que o Orçamento do Estado para o próximo ano terá medidas positivas para a classe média.