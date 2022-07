As escolas já receberam quase todas as verbas provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Segundo os dados publicados no site do PRR, dos 232 milhões de euros destinados às instituições de ensino, já foram pagos até ao momento 211 milhões. Em contrapartida, no caso das instituições de Ensino Superior, dos 271 milhões de euros aprovados, apenas 22 milhões já foram entregues.









