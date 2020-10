Espanhola Audax com luz verde da Concorrência para comprar portuguesa PH Simples

A Autoridade da Concorrência (AdC) adotou uma decisão de não oposição na operação de concentração da elétrica espanhola Audax com a comercializadora de energia portuguesa PH Simples, revela um aviso publicado.

A AdC, através da decisão tomada na terça-feira, dá assim luz verde ao negócio de compra pelo Grupo Audax, através das suas subsidiárias Audax Renovables e Eléctrica Nuriel, do controlo exclusivo sobre a PH Energia.

Sediado em Espanha, o grupo Audax opera em Portugal no setor da energia, em particular na produção e comercialização de eletricidade e gás, e foi um dos grupos que arrecadou lotes no leilão de energia solar, tendo-lhe sido adjudicados dois lotes no Alentejo e Algarve, que representam 157 megawatts (MW) de potência solar fotovoltaica.

A PH Energia dedica-se, principalmente, à compra de eletricidade e gás e ao comércio retalhista de gás e energia elétrica para clientes finais em Portugal.