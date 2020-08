Espanhola Disa compra gasolineira Prio e torna-se quarto operador em Portugal

O grupo espanhol Disa e o fundo de investimento Oxy Capital chegaram a acordo para a compra e venda da companhia energética portuguesa Prio, foi estasexta-feira anunciado, mas sem ser divulgado o valor do negócio.

Com esta compra, o operador espanhol passa a ser dono da rede de estações de serviço, com 247 postos de venda, e do terminal de armazenamento e da fábrica de biodiesel, ambas localizadas em Aveiro, esclarece o grupo, em comunicado.

A Disa torna-se, assim, no quarto operador no mercado português, alcançando uma quota de mercado de 10%. O acordo entre as duas empresas segue agora para análise e aprovação das autoridades portuguesas de concorrência.

"A integração da Prio no Grupo Disa garante a continuidade de todas as atividades que a empresa portuguesa desenvolveu até à data, uma vez que a empresa espanhola assume os compromissos contratuais vigentes com todos os seus clientes e fornecedores", lê-se no comunicado.

O grupo espanhol garante ainda a integração dos 700 trabalhadores das empresas portuguesas que agora adquire, passando a contar com uma equipa de 4.500 pessoas.

Em junho, o Jornal Económico noticiou que a Oxy Capital - Sociedade Gestora de Fundos de Capital de Risco, que detinha a Prio, tinha recebido sete propostas não vinculativas para a compra da gasolineira portuguesa.

A Lusa questionou fonte oficial da Disa sobre o valor do negócio, mas o grupo espanhol divulgou a informação.