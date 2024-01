Esperadas milhares de pessoas de norte a sul do País em manifestação pela habitação

Medidas dos partidos para habitação

"Ainda hoje falei com uma mulher que vive com a filha e que, para além do aumento de quase 7% obrigatório na renda, o senhorio pretende cobrar mais 60%, pois o contrato é anual", é a história que conta aoVasco Barata, porta-voz do movimento que organiza a manifestação pela habitação que sai este sábado à rua. São esperadas milhares de pessoas, de norte a sul do País, em perto de 20 cidades."Esta manifestação não é dos partidos políticos porque o problema da habitação continua e só pode piorar sem medidas concretas", explica o ativista.Os últimos números do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que a taxa de juro implícita nos contratos de crédito à habitação atingiu em dezembro o valor mais elevado desde 2009, ao bater nos 4,593%, mais 6,9 pontos-base do que no mês anterior. A prestação média chegou aos 400 euros, mais 101 euros do que no ano anterior, valor nunca antes registado desde 2009. Em todo o ano passado, a taxa de juro média anual chegou aos 3,612%, enquanto em 2022 era de 1,084%.No arrendamento, o cenário repete-se. Os últimos dados do INE revelam que, no terceiro trimestre de 2023, a renda mediana dos novos contratos disparou 10,5% em relação a 2022.Vasco Barata diz que com a manifestação pretende-se que "que no próximo ciclo eleitoral haja medidas concretas para combater a crise no setor". Aliás, em todos os programas de Governo dos partidos têm surgido medidas neste âmbito. BE, PCP e PAN confirmaram aoque vão estar no protesto.