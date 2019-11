Preços dos combustíveis voltam a cair

Os preços dos combustíveis vão registar uma descida ligeira a partir da próxima segunda-feira, invertendo o ciclo de aumentos que se verificou nas últimas duas semanas.

De acordo com os cálculos do Negócios, há margem para uma descida de 0,5 cêntimos no preço da gasolina simples e também no gasóleo simples. Isto porque o preço médio destes combustíveis cotados registou uma desvalorização de cerca de 1% esta semana.

A confirmar-se esta evolução, o preço da gasolina simples deverá baixar para um valor médio de 1,492 euros por litro na segunda-feira. Já o gasóleo poderá baixar para 1,36 euros por litro.



Fonte do setor disse ao Negócios que a gasolina pode descer 1 cêntimo por litro, enquanto o preço do gasóleo deverá ficar estável.

A travar uma descida mais pronunciada nos preços dos combustíveis nos postos de abastecimento em Portugal está a evolução cambial, uma vez que o euro perdeu valor face ao dólar, o que torna a gasolina e o gasóleo mais caros para os europeus.

Esta variação ligeira que é expectável para os preços dos combustíveis está em linha com o ocorrido nas últimas semanas e contrasta com as oscilações bruscas que aconteceram em setembro.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).