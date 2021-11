Está infetado com Covid-19 ou em isolamento profilático? Saiba que apoios pode ter

A Segurança Social esclareceu, esta terça-feira, quais os subsídios a que tem direito caso esteja impedido de trabalhar por estar infetado com Covid-19, por estar em casa em isolamento profilático e ainda para prestar assistência a filho ou neto em isolamento.: destina-se ao trabalhador que não pode exercer por estar doente com Covid-19. Para ter direito, tem de ter um prazo de garantia de seis meses (seguidos ou interpolados), com registo de remunerações; ter trabalhado pelo menos 12 dias nos primeiros quatro meses dos últimos seis; e ter doença certificada pelo médico do SNS através de certificado de incapacidade temporária (CIT).Este subsídio é pago desde a data do início da situação da doença.destina-se ao trabalhador que não pode exercer a sua atividade por estar em isolamento. É necessária uma declaração emitida pelo Delegado de Saúde ou uma declaração provisória emitida na sequência de contacto com o SNS24. O subsídio é pago desde o início da situação de doença e se o trabalhador contrair a Covid, durante ou após o fim dos 14 dias de isolamento profilático, tem direito a Subsídio por Doença por Covid-19. Caso tenha existido isolamento profilático, ao subsídio de doença será descontado esse período.Destina-se ao trabalhador que não pode exercer a sua função para prestar auxílio a filho ou neto, menor de 12 anos, em isolamento profilático. Esta função aplica-se ao trabalhador por conta de outrem e também ao que exerce a sua atividade profissional em regime de teletrabalho.É necessário apresentar uma declaração de certificação de isolamento profilático, emitida pelo Delegado de Saúde ou de doença por Covid-19.O pagamento é feito obrigatoriamente por transferência bancária.