O recente despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a ordenar à Administração Tributária (AT) que liquide o imposto municipal sobre imóveis (IMI) sobre as barragens abre a porta a que os estádios de futebol passem a pagar impostos. Segundo apurou o CM junto de fonte governamental, os estádios, tal como as barragens, são avaliados com base no método de custo, e inscritos nas matrizes, mas sendo o IMI uma receita municipal, as autarquias podem isentar os clubes daquele pagamento, declarando os estádios como “imóveis de interesse municipal”.









Ver comentários