Deu para tudo. Graças à resistência do mercado de trabalho e à eficiência da máquina fiscal, durante 2023 foram cobrados, em média, 180 milhões de euros por dia em impostos, com a receita fiscal total a superar os 65,7 mil milhões de euros. Com este caudal de receita não é de estranhar que, apesar de a despesa efetiva do Estado ter subido 9%, entre o deve e o haver tenham sobrado 4,3 mil milhões de euros.









