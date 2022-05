O emprego público voltou a aumentar no primeiro trimestre do ano, contabilizando o Estado um total de 741 288 funcionários, mais 15 821 do que no período homólogo. O ganho médio mensal fixou-se em 1815,60 euros, o que corresponde a um aumento de 0,9% face a 2021.



Técnicos superiores, assistentes operacionais, enfermeiros, educadores de infância, professores e médicos encontram-se entre as categorias profissionais mais contratadas nos primeiros três meses do ano, segundo a informação divulgada esta segunda-feira pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).









