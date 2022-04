O reforço dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde e a contratação de investigadores em situação laboral precária nas áreas da ciência ajudam a explicar, em parte, o aumento do número de funcionários públicos previsto para este ano. Serão mais cerca de oito mil, tal como prevê a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022.

No final do ano passado, de acordo com a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, o Estado tinha nos seus quadros 733 495 trabalhadores, o número mais elevado desde 2011, quando o universo era de cerca de 728 mil. Já a proposta de OE prevê que no final de 2022 os funcionários públicos sejam 741 600, o valor mais elevado da década. Ainda assim, de acordo com informação avançada esta sexta-feira pelo ‘DN’, este será o aumento mais baixo desde 2017, já que os os quadros públicos serão reforçados em 1,1%









Leia também Gastos com funcionários públicos sobem 900 milhões de euros: Veja as medidas do OE 2022 Entre as áreas que sairão reforçadas ao nível dos recursos humanos estará a da saúde, de acordo com o relatório do OE para 2022. Além de um ganho orçamental na ordem dos 700 milhões de euros, o Serviço Nacional de Saúde vai avançar com a “contratação adicional de profissionais de saúde” e será dada autonomia aos serviços hospitalares “para substituírem os profissionais em falta ou suprirem necessidades de pessoal”.

O acréscimo do número de funcionários é uma das explicações, além da subida salarial de 0,9%, para o aumento, este ano, de 900 milhões de euros, para 25,8 mil milhões, nos gastos com pessoal nas administrações públicas.