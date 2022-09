A subida das taxas de juros está a penalizar as contas do Estado e das famílias: Portugal pagou esta quarta-feira mais 63% do que há cinco meses para se financiar a 10 anos e os vários prazos da Euribor - que servem de referência ao crédito à habitação - voltaram a atingir novos máximos em mais de 10 anos.









