A receita do Estado engordou ao ritmo de 264 milhões de euros por dia no primeiro semestre deste ano, para atingir um montante acumulado no final de junho na ordem dos 47,6 mil milhões de euros, mais 13,1% em comparação com o mesmo período de 2021, segundo dados esta sexta-feira tornados públicos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).









