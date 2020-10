A despesa pública vai atingir, no próximo ano, os 100 755 milhões de euros. É o valor mais alto de sempre: por hora, os gastos do Estado vão custar aos portugueses 11,5 milhões de euros. Em 2021, a receita total deverá ascender a 91 623 milhões de euros – um aumento de 8,5% – com a receita fiscal a crescer 2839 milhões de euros.