O Fundo de Garantia Salarial (FGS) pagou, no ano passado, cerca de 76 milhões de euros em salários a trabalhadores de empresas falidas ou em dificuldades. Dos 14 278 pedidos que deram entrada nos serviços em 2020, apenas 1793 reuniam todas as condições exigidas, segundo o relatório do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social.