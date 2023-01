Estado gasta mais de 65 mil euros num mês em papel higiénico e derivados

Várias câmaras e organismos do Estado gastaram, em dezembro, 65.666,65 euros em papel higiénico e derivados. A notícia é avançada esta terça-feira pelo I.Segundo os valores publicados no Portal Base, o Governo Regional da Madeia gastou mais de 16.500 euros em papel higiénico, toalhetes e espuma das mãos. Em Portugal Continental, a Câmara de Alcobaça gastou 9.900 euros, a de Sintra 12 mil euros e o município do Seixal 9.725 euros. O valor aumenta no caso do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que gastou mais de 17 mil euros em papel higiénico e derivados.