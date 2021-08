Estado gastou menos na primeira metade do ano

A despesa do Estado com juros na primeira metade do ano desceu 398 milhões de euros, face ao mesmo período do ano passado. Segundo o relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), até junho os gastos do Estado ascenderam 3742 milhões de euros, menos 9,6%.









A redução verificada até agora é já “superior à prevista no Orçamento do Estado para o conjunto do ano de 2021”, destaca a UTAO. O Orçamento previa uma descida de 4,8% na despesa, equivalente a 333 milhões de euros.





Leia também Consumo das famílias cai na zona euro no primeiro trimestre enquanto rendimento sobe Para o encolhimento dos gastos públicos contribuíram a diminuição em 10,1% (menos 294 milhões de euros) da despesa com juros de Obrigações do Tesouro, assim como a redução em 21,1% (menos 84 milhões de euros) da despesa com juros dos Certificados de Aforro e do Tesouro. A UTAO salienta ainda a “diminuição de 6,8% na despesa com juros no âmbito dos empréstimos oficiais”, referentes aos programas da troika e da União Europeia face à Covid-19, de 615 milhões de euros para 573 milhões.

Já a dívida pública detida pelas famílias, segundo salienta o relatório, “manteve a tendência de crescimento, alcançando um novo máximo no final de junho”, com o valor de 30 032 milhões de euros.