Mais de 18 milhões de euros em Certificados de Aforro reverteram para o Estado nos últimos cinco anos, por não terem sido reclamados pelos herdeiros de aforradores falecidos. Segundo o ‘JN’, em muitos casos, os valores não foram reclamados porque as famílias desconheciam que o falecido tinha poupanças em dívida pública.





O período previsto na lei para a devolução às famílias dos investidores é de 10 anos. No final desse período, os valores não reclamados revertem para o Fundo de Regularização da Dívida Pública (FRDP). De acordo com este documento, em 2022, prescreveram a favor do fundo 2,56 milhões de euros, menos cerca de quatro milhões do que em 2021.