Portugal já está a pagar mais para se financiar mas continua a registar-se uma forte procura por títulos da dívida pública. É o que revela a emissão de três mil milhões de euros em obrigações a 15 anos com uma taxa de juro de quase 3,6%.



“O aumento que temos vivido nas taxas de juro tem levado a uma subida dos prémios de risco de todas as dívidas soberanas, com impacto imediato no custo de financiamento de cada país”, afirma Filipe Silva, diretor de Investimentos do Banco Carregosa, a propósito da emissão desta quinta-feira de obrigações do Tesouro.









